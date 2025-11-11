ترامب: الولايات المتحدة لم تعد تمول أوكرانيا



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لم تعد تمول أوكرانيا.

وقال ترامب للصحفيين تعليقا على النزاع في أوكرانيا: "لم نعد ننفق الأموال على أوكرانيا، بل نتلقى الآن أموالنا من حلف شمال الأطلسي".

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي انتقد سابقا مرارا سلفه جو بايدن على تخصيص مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات لأوكرانيا، عن مخطط جديد لإمداد كييف بالأسلحة عبر حلفاء الناتو.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستبيع للدول الأوروبية شحنة أسلحة كبيرة بمليارات الدولارات تشمل صواريخ وأنظمة دفاع جوي وذخائر، حيث سيقوم الحلفاء بنقلها لأوكرانيا ثم تجديد مخزونهم عبر مشتريات جديدة من الشركات الأمريكية.

وأكد ترامب أن المخطط حصل على الموافقة الكاملة وسيُنفذ قريبا بأموال دول الناتو.

يذكر أن روسيا حذرت مسبقا من أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تعيق التسوية وتجر دول الناتو مباشرة إلى الصراع وتشكل "لعبا بالنار"، وفقا لروسيا اليوم.