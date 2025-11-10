وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل مصممة على أن يصبح قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح، مؤكداً أن الدولة ستواجه أي هجوم وستكبد أعداءها أثماناً باهظة.

وأضاف نتنياهو في كلمة أمام الكنيست، أن "من يهاجمنا نهاجمه"، مشدداً على أن قدرة إسرائيل على مواجهة من يهاجمها قد تغيرت وأن معركة الدفاع عن إسرائيل مستمرة، موضحًا أن الحكومة عازمة على تطبيق اتفاقيات وقف إطلاق النار مع أعدائها بحزم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدخول إلى مدينة غزة هو ما أدى إلى الإفراج عن الأسرى معترفا بوجود جهات داخل إسرائيل عارضت هذا الخيار، لكنه اعتبر أن العمليّة أثمرت نتائج ملموسة في ملف الأسرى.

وتطرق نتنياهو إلى الملف الإقليمي، قائلاً إن إسرائيل تمكنت من إزالة التهديد النووي والباليستي الذي شكلته إيران، مضيفاً أن تل أبيب تسعى أيضاً إلى توسيع دائرة السلام مع دول إقليمية، وأن "هناك دولاً تتقرب إلينا أكثر من أي وقت مضى".

وأكد في كلمته أن إسرائيل تسلمت أمس جثمان الضابط هدار غولدن من غزة، مشدداً على أن حماس لا تزال تحتفظ بأربعة جثامين أخرى.

وأشار نتنياهو إلى أن نزع سلاح حماس سيجري بالطريقة الأسهل أو بالطريقة الصعبة، في إشارة إلى أن الخيارات متاحة وأن الدولة ستستخدم ما تراه ضرورياً لتحقيق هذا الهدف.