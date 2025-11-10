وكالات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلًا عن مصادر، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض تعيين إيتاي أوفير نائبًا عامًا عسكريًا، مشيرة إلى أنه غضب لأن الأمر جرى دون علمه.

وقالت المصادر للصحيفة، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وقع قرارًا بتعيين المحامي إيتاي أوفير نائبًا عامًا عسكريًا، كما منحه رتبة لواء.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن كاتس، أنه قرر تعيين إيتاي أوفير مدعيًا عسكريًا عامًا للجيش، بعد استقالة اللواء يفعات تومر يروشالمي وسط فضيحة تسريبات "سديه تيمان".

وعقب الإعلان، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زمير، علم باختيار كاتس من خلال وسائل الإعلام، رغم أنه كان قد رشّح أوفير له سابقًا. ورغم عدم إبلاغ كاتس له قبل الإعلان، فإن زمير أشاد بالتعيين في وقت لاحق.

أوفير محام شغل منصب المستشار القانوني لوزارة الدفاع بين عامي 2017 و2024. قبل ذلك، عمل محاميًا في القطاع الخاص في إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال كاتس، إن أوفير "يمتلك المؤهلات المناسبة لتولي هذا المنصب المعقد والصعب، والذي تتزايد أهميته في هذا الوقت، بفضل رؤيته وخبرته وقدراته والمناصب التي شغلها سابقًا".

كان أوفير في عام 2022 من بين المرشحين لمنصب المستشار القضائي للحكومة في إسرائيل، على الرغم من أنه لم يتم اختياره في النهاية. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في القانون ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بار إيلان، بالإضافة إلى درجة الماجستير في القانون من جامعة هارفارد.

في الجيش، كان أوفير ضابطا قتاليا في لواء جفعاتي، وخدم في لواء النقب كجندي احتياط. مع توليه منصب المدعي العام العسكري، سيتم ترقيته بخمس رتب، من نقيب إلى لواء. (هذه الترقيات نادرة، ولكنها ليست غير مسبوقة في الجيش الإسرائيلي)، وفق "تايمز أوف إسرائيل".