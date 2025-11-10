إعلان

باكستان: حكومة إقليم البنجاب تمدد حظر التجمعات في جميع الأنحاء

كتب : مصراوي

11:09 ص 10/11/2025

حكومة إقليم البنجاب

لاهور (باكستان)- (د ب أ)

مددت حكومة إقليم البنجاب حظر الاحتجاجات والمظاهرات والاعتصامات والتجمعات العامة للمرة الرابعة على التوالي لمدة أسبوع، نظرا للمخاوف المستمرة بشأن الإرهاب والنظام العام وتهديدات محتملة.

وبعد انتهاء مدة الأمر الثالث أمس الأول السبت، أصدرت وزارة الداخلية في إقليم البنجاب أمس الأحد مجددا إشعارا بفرض المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1898 في أنحاء الإقليم لمدة سبعة أيام إضافية، وفقا لما ذكرته صحيفة "دون" الباكستانية.

وذكرت وزارة الداخلية في أمرها أن مراجعة أحدث التقارير وتقييمات التهديدات المقدمة من أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات توضح أن مستوى التهديد على السلم العام والهدوء والنظام العام لم يتراجع.

ومع تمديد الحظر للمرة الرابعة، تؤكد وزارة الداخلية استمرار القيود المفروضة على التجمعات أو التجمهر أو المسيرات أو الاعتصامات لأربعة أشخاص أو أكثر في أي مكان عام أو شارع أو طريق أو مساحة مفتوحة، وحمل الأسلحة، واستخدام مكبرات الصوت، بالإضافة إلى نشر أو تداول أو عرض أي مواد تحريضية قد تثير الرأي العام أو تعكر صفو الوئام بين الأديان والطوائف.

حكومة إقليم البنجاب باكستان حظر التجمعات

