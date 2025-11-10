

وكالات

قالت هيئة الإنقاذ البحري الماليزية، إن مئات الأشخاص فُقدوا بعد غرق قارب قرب الحدود بين ماليزيا وتايلاند، بينما تم إنقاذ 10 أشخاص وانتشال جثة واحدة.



وأوضح الأدميرال روملي مصطفى، مدير الهيئة البحرية في ولايتي كيداه وبيرليس شمال ماليزيا، أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية، مشيرا إلى احتمال العثور على مزيد من الضحايا في البحر بعد مرور 3 أيام على الحادث.

وأضاف أن القارب انطلق من بوثيدونج في ميانمار وعلى متنه نحو 300 شخصا.

وذكرت وكالة الأنباء الماليزية الرسمية برناما، نقلا عن قائد شرطة كيداه أدزلي أبو شاه، أن الناجين العشرة الذين جرى إنقاذهم قبالة سواحل لانكاوي بينهم 3 رجال من ميانمار، ورجلان من الروهينجا، ورجل بنجلاديشي، بينما تعود الجثة المنتشلة لامرأة من الروهينجا.

ينتمي الضحايا إلى أقلية الروهينجا المسلمة التي تفر بشكل دوري من ميانمار ذات الأغلبية البوذية، حيث يُنظر إليهم باعتبارهم غرباء قادمين من جنوب آسيا، ويُحرمون من الجنسية ويتعرضون للاضطهاد.

وأضاف المسؤول الأمني الماليزي، أن المهاجرين المتجهين إلى ماليزيا كانوا قد استقلوا في البداية سفينة كبيرة، لكن مع اقترابهم من الحدود، طُلب منهم الانتقال إلى 3 قوارب أصغر، يضم كل منها نحو 100 شخص، بهدف تجنب رصدهم من قبل السلطات، وفقا للغد.