إصابة 30 شخصا في حادث تصادم قطارين بـ سلوفاكيا.. والسلطات تُحقق- صور

وكالات

أعلنت وسائل إعلام سلوفاكية، أن حوالي 30 شخصا أصيبوا بجروح جراء حادث تصادم قطارين بالقرب من عاصمة سلوفاكيا مدينة براتيسلافا.

وحسب وكالة TASR السلوفاكية، فإن 11 من المصابين نقلوا إلى المستشفى، وإن الإصابات الأخرى تعتبر طفيفة.

وقع الحادث بين العاصمة براتيسلافا ومدينة بيزينوك في غرب البلاد، إذ تعمل الشرطة وخبراء إدارة السكك الحديدية السلوفاكية على تحديد أسباب الحادث.

وأكد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، أن الحادث يتطلب تحقيقا دقيقا في أعقاب إتمام أعمال الإغاثة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف رئيس الوزراء السلوفاكي، أنه على اتصال بالوزراء المعنيين في الحكومة.

وتوجه وزير الداخلية السلوفاكي ماتوش شوتاي إيشتوك إلى مكان الحادث، حيث تعمل طواقم الإنقاذ ورجال الإطفاء والإسعاف، وفقا لروسيا اليوم.