قطر تنضم إلى التحالف العالمي لسلامة الغذاء

الدوحة- (د ب أ)

انضمت دولة قطر رسميا إلى التحالف العالمي لسلامة الغذاء للفترة من عام 2025 إلى عام 2027.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم السبت، يعد التحالف شبكة تجمع الدول الرائدة في مجال سلامة الغذاء والمراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية، بهدف تعزيز التنسيق وتبادل المعرفة وتكامل الجهود في تطبيق الاستراتيجية العالمية لسلامة الغذاء 2022-2030، كما يركز التحالف على مجالات مراقبة الأمراض المنقولة بالغذاء ورصد التلوث الغذائي.

وجاء الإعلان عن انضمام دولة قطر خلال مشاركة وزارة الصحة العامة في الاجتماع السنوي للتحالف، الذي عقد في مدينة مسقط بسلطنة عُمان، بمشاركة أكثر من 40 دولة وحوالي 90 مشاركا من منظمات إقليمية ودولية متعاونة مع منظمة الصحة العالمية ومؤسسات وطنية، ومراكز بحثية وأكاديمية.

وشكل الاجتماع منصة دولية هامة لاستعراض الإنجازات وتبادل التجارب والخبرات وتحديد الأولويات والخطوات المستقبلية بما يشمل فرص التعاون وتعبئة الموارد لدعم البرامج الوطنية والإقليمية.

كما تم خلال الاجتماع الإعلان عن انضمام مجموعة من المتخصصين من إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة للعمل ضمن أربع مجموعات عمل تغطي عدة مجالات لدعم برامج التحالف وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.

وقالت وسن عبد الله الباكر مدير إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة، إن المشاركة في الاجتماع السنوي للتحالف مثلت فرصة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال سلامة الغذاء، إضافة إلى المساهمة الفاعلة في تسريع تنفيذ الاستراتيجية العالمية لسلامة الغذاء 2022-2030، وتعزيز دور دولة قطر على المستوى العالمي في مجال سلامة الغذاء، وتوسيع نطاق رؤيتها في المجتمع الدولي، وزيادة أثرها في تعزيز معايير سلامة الغذاء على الصعيد الدولي.

ويعكس انضمام دولة قطر إلى التحالف التزام الدولة بالمساهمة الفاعلة في الجهود الدولية لتعزيز سلامة الغذاء، من خلال تطوير الشراكات وبناء القدرات بين الدول الأعضاء، بما يسهم في رفع القدرات الوطنية، وتحقيق أهداف الاستراتيجية العالمية لسلامة الغذاء 2022-2030، والحد من المخاطر الصحية للأمراض المنقولة بالغذاء على المستويين المحلي والدولي.