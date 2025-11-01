رئيس وزراء كندا: اعتذرت لترامب عن إعلان ريجان

وكالات

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إنه اعتذر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الإعلان الذي بثته حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية، وفق ما نقلته عنه وكالة "رويترز".

وأكد كارني، أن بلاده جاهزة لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية حينما تعلن واشنطن أنها جاهزة لذلك.

وأوضح رئيس الوزراء الكندي، أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية معلقة الآن، مضيفًا "ولا يوجد لدينا ما يمنع استئنافها".

وفي وقتٍ سابق من أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه بصدد إنهاء جميع مفاوضات التجارة مع كندا بسبب إعلان تلفزيوني مولته إحدى المقاطعات الكندية، استخدم عبارات للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان لانتقاد الرسوم الجمركية الأمريكية - مما دفع رئيس وزراء المقاطعة لاحقا لسحب الإعلان.

وجاء إعلان ترامب، الذي نشره على موقعه للتواصل الاجتماعي، ليزيد من حدة التوتر مع الجارة الشمالية للولايات المتحدة، بعدما صرح رئيس وزراء كندا مارك كارني بأنه يخطط لمضاعفة صادرات بلاده إلى دول خارج الولايات المتحدة بسبب التهديد الذي تشكله الرسوم الجمركية لترامب.

ومن جانبه، قال رئيس وزراء أونتاريو، دوج فورد، الذي مولت مقاطعته الإعلان، إنه سيتم سحب الإعلان.