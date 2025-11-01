واشنطن- (أ ب)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أنه سيصنف دولة نيجيريا الواقعة في غرب أفريقيا "دولة مثيرة للقلق بشكل خاص" فيما يتعلق بالحرية الدينية، وهي خطوة دفع إليها بعض المشرعين الأمريكيين.

ولا يعني هذا التصنيف بالضرورة أنه سيجري فرض عقوبات، والتي يمكن أن تشمل حظر جميع المساعدات غير الإنسانية، لكنه خطوة تسبق ذلك.

وقال ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن "المسيحية تواجه تهديدا وجوديا في نيجيريا. الإسلاميون المتطرفون مسؤولون عن هذه المذبحة الجماعية. وأنا بموجب هذا أجعل نيجيريا "دولة مثيرة للقلق بشكل خاص".

وترفض نيجيريا بشدة مثل هذه المزاعم بشأن اضطهاد المسيحيين. ويقول محللون إنه على الرغم من أن المسيحيين هم من بين المستهدفين، فإن أغلبية ضحايا الجماعات المسلحة هم من المسلمين في شمال نيجيريا ذي الأغلبية المسلمة، حيث تقع معظم الهجمات.

وقال ترامب إنه سيطلب من المشرعين النظر في الأمر وتقديم تقرير عما يجب أن يكون عليه الرد على التصنيف.