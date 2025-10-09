وزير الخارجية الفرنسي: السلام بالشرق الأوسط ضرورة إنسانية واستراتيجية

وكالات

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باور، أن السلام في الشرق الأوسط ضرورة إنسانية واستراتيجية وأخلاقية.

وقال نويل بارو، إن خطة فرنسا تنطلق من وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه بعثتان سيتم توسيع مهامهما لضمان الأمن في القطاع.

وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، الاجتماع الوزاري حول تنفيذ الخطة الأمريكية للسلام الهادفة لإنهاء الحرب في غزة.

وشارك في جانب من الاجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وشهد مشاركة وزراء خارجية وكبار مسئولي دول فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا وكندا والسعودية والأردن وقطر والإمارات وإندونيسيا وتركيا والولايات المتحدة والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

وحرص الرئيس الفرنسي على الإعراب عن التقدير لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ودور مصر في تحقيق هذا الإنجاز بالتعاون مع قطر وتركيا.

وتناول الاجتماع ترتيبات الأوضاع في قطاع غزة في ضوء التطورات الإيجابية الأخيرة فى شرم الشيخ على صعيد التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وما تشكله من لحظة فارقة فى الحرب فى غزة، كما شهد الاجتماع الإشادة بجهود مصر وقطر وتركيا في التوصل للاتفاق في شرم الشيخ.