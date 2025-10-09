كيف تسعى إسرائيل لتحقيق "بنك أهدافها" قبل ساعات من وقف النار بغزة؟

رغم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس بمدينة شرم الشيخ في الساعات الأولى من صباح الخميس، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على مناطق متفرقة من القطاع.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها باتجاه جنوب القطاع على امتداد الطريق الساحلي لشارع الرشيد، لمنع عودة الفلسطينيين إلى شمالا إلى مدينة غزة.

وأكدت وكالة "قدس" الفلسطينية للأنباء، وقوع إصابات بين الأهالي في شارع الرشيد جراء القصف الإسرائيلي، مشيرة أيضا إلى غارات استهدفت مبنى سكنيا بمنطقة الشمعة في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

إلى جانب ذلك، استهدفت المدفعية الإسرائيلية محيط شارع الصناعة بحي الصبرة وغربي تل الهوا بالمدينة، فيما استهدف سلاح الجو بغارات حي التفاح شرق مدينة غزة، كما قصف منزلا بمخيم الشاطئ غربي المدينة.

وأعلن مدير مستشفى الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سليمة، استشهاد فلسطيني واحد وإصابة 7 آخرين بقصف إسرائيلي على مدينة غزة.

وحذّر الدفاع المدني في غزة، الفلسطينيين في جنوب القطاع من التحرك أو العودة حاليا، وانتظار الإعلان الرسمي بالسماح بالعودة وتطهير شارع الرشيد والمناطق المحيطة من قوات الاحتلال.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال لا تزال موجودة في عدة مناطق خطرة، محذّرة من أن التحرك العشوائي للمواطنين قد يعرض حياتهم للخطر.

لاحقا، أفادت مصادر طبية، بوصول 5 شهداء إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وثلاثة آخر إلى مستشفى المعمداني، وشهيد إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس.

وأهابت الحكومة بغزة، المدنيين عدم التحرك على شارعي الرشيد وصلاح الدين حتى صدور تعليمات من الجهات الرسمية.

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن المنطقة التي تقع شمال وادي غزة لا تزال تعتبر منطقة قتال خطيرة، مؤكدا أن قوات الجيش لا تزال تطوق مدينة غزة حيث تعتبر العودة إليها في غاية الخطورة.

وأكد المتحدث العسكري، على ضرورة الامتناع عن العودة شمالا أو الاقتراب من مناطق تمركز وعمل الجيش في قطاع غزة.

وسط غزة: محاولات لمنع العودة شمالا

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن زوارق إسرائيلية عسكرية أطلقت النار بشكل مباشر على النازحين في شارع البحر وسط غزة. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقالت مستشفى العودة بالنصيرات، إنها استقبلت خلال الـ24 ساعة الاخيرة شهيدا و8 مصابين، بقصف إسرائيلي استهدف تجمعات النازحين عند نقطة لتوزيع المساعدات وسط غزة.

كذلك، شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات بالتزامن مع قصف مدفعي على وسط مدينة خانيونس جنوبي القطاع، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وأشار مراسل قناة "الجزيرة"، إلى أن طائرات حربية إسرائيلية نفّذت غارات وهمية مع إلقاء مضادات حرارية من جنوب قطاع غزة إلى شماله.

ودعت وزارة الداخلية في غزة، المواطنين إلى توخي الحذر في الساعات الأخيرة قبل بدء سريان وقف النار لضمان سلامتهم، مضيفة "

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية، أن 9 مواطنين استشهدوا بنيران إسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر الخميس.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة 67194 شهيدا، بينهم 18592 طفلا، و12400 امرأة، في حين بلغت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية 1050 شهيدا.

توقيع الاتفاق ومماطلة في وقف النار

وقع الوفد الإسرائيلي المفاوض ووفود فصائل المقاومة الفلسطينية صباح الخميس، في مدينة شرم الشيخ، اتفاقا لوقف إطلاق النار في غزة.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة. مقابل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وكان من المقرر، أن يدخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بحلول الساعة 12 ظهر اليوم الخميس، غير أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن وقف النار لن يبدأ قبل موافقة الحكومة عليه مساء اليوم.