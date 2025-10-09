الصحة العالمية عن اتفاق غزة: أفضل دواء هو السلام

وكالات

عبّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، عن ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس، قائلا إن "أفضل دواء هو السلام".

وكتب أدهانوم في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، الخميس: "أرحب بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى. في الوقاع، إنها خطوة كبيرة نحو السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين".

وأعرب أدهانوم، عن أمله في أن تلتزم جميع الأطراف بالاتفاق؛ حتى تنتهي معاناة المدنيين ويعود جميع الأسرى إلى ديارهم.

وأدى القصف الإسرائيلي على مدار العامين الماضيين، إلى تدمير النظام الصحي في قطاع غزة، إذ لم يتبقى سوى عدد قليل من المستشفيات العاملة.

وأفادت منظمة الصحة العالمية في سبتمبر الماضي، بأن ما يزيد عن 700 شخص في غزة استشهدوا أثناء انتظارهم الإجلاء الطبي بينهم 400 طفل.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توصل حماس وإسرائيل إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، في مقابل انسحاب جيش الاحتلال وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.