كتب- محمد جعفر:

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن "العملية التي ارتكبتها حركة حماس ضدنا في 7 أكتوبر كلفتنا ثمناً باهظاً ومؤلماً"، مؤكداً ضرورة فتح تحقيق ومحاسبة المقصرين في تلك الأحداث.

وأضاف سموتريتش أن "الحرب لم تنته بعد، وهناك من يدفعنا للتراجع ويهدد بمحو إنجازات الحرب لأجيال قادمة"، مشيراً إلى أن إسرائيل تقف اليوم عند مفترق طرق يتطلب الحسم، متسائلاً: "هل نستسلم لأعدائنا في غزة ونسمح لهم بالبقاء على حدودنا والاستعداد للهجوم التالي؟".

وتابع قائلاً: "هل ستعتمد إسرائيل مرة أخرى على اتفاقيات دبلوماسية لا تساوي الورق الذي كُتبت عليه، وعلى ضمانات واهية؟"، مشدداً على أنه "لن يسمح بانهيار الحكومة قبل لحظة من نهاية الحرب أو بإهدار عامين من التعبئة الوطنية الهائلة".

وأكد سموتريتش في ختام تصريحاته أنه "لن يسمح للدولة بأن تستسلم أو تعرّض وجودها للخطر".