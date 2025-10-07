مصراوي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل "تعيش أياما مصيرية" في حربها الحالية، مؤكدًا أن حكومته ستواصل العمل حتى تحقيق جميع أهداف الحرب.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل "ستواصل العمل لإعادة جميع الأسرى، والقضاء على نظام حماس، وضمان عدم عودة غزة لتهديد إسرائيل مرة أخرى".

وأشار إلى أن إسرائيل كسرت المحور الإيراني وغيرت وجه الشرق الأوسط، وستضمن بقاءها وأمنها، مشددًا على أن "حرب النهضة التي تخوضها إسرائيل على سبع جبهات هي حرب مصيرية من أجل الوطن ومن أجل وجودنا ومستقبلنا.

وتابع نتنياهو: "كل من يرفع يده على إسرائيل سيُصاب بضربات ساحقة غير مسبوقة".

يذكر أن اليوم هو الذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر عام 2023، والتي تبعتها انتهاكات مستمرة وقتل للأطفال والنساء من قبل جيش الاحتلال، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 67 ألف شهيد فلسطيني.