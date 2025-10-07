ترامب يعلن ضمانه بأن إسرائيل لن تستأنف الحرب في غزة.. فما هو؟

كتب- محمود الطوخي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إدارته منخرطة في مفاوضات جادة بشأن الوضع في غزة، مشيرا إلى أنه سيبحث مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ملف غزة.

وأكد ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض خلال استقباله كارني، أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق إنجاز في محادثات غزة وما من دولة أبدت معارضتها لخطة إنهاء الحرب، لافتا إلى أنه يعتقد أن هناك إمكانية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأوضح ترامب، أنه "نريد إطلاق سراح الأسرى فورا وفريقنا موجود حاليا للتفاوض وهناك فريق آخر غادر للتو للمشاركة في المحادثات"، مضيفا "قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق يجلب السلام إلى الشرق الأوسط".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه بعد كل هذه السنوات التي شهدت مقتل الملايين هناك فرصة لإحلال السلام في الشرق الأوسط، مؤكدا أن إدارته ستقوم بكل ما يلزم لضمان أن يلتزم الطرفان بالاتفاق بشأن غزة.

وأضاف ترامب: "الضمان الأساسي الذي نقدمه بأن إسرائيل لن تستأنف الحرب لاحقا هو أننا سنبذل كل جهدنا لضمان التزام الجميع".

وقال موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدرين مطلعين، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمع مع فريقه للأمن القومي لمناقشة التقدم في مفاوضات غزة قبل مغادرة مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى مصر اليوم.

وأشارت المصادر، إلى أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ووزير الخارجية ماركو روبيو وكبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي ويلز، كانوا من بين الحاضرين في الاجتماع.

وأوضح المصدر، أن ويتكوف وكوشنر أطلعا الحاضرين على وضع المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، التي بدأت يوم أمس الاثنين، وكلك الرسائل الأخيرة التي تلقوها من الوسطاء في مصر وقطر وتركيا.

وكشفت المصادر، أن المفاوضات في مصر ركّزت على الطبيعة الفنية وتحديد الفجوات المتبقية، مؤكدين أنه لن يتم التوصل إلى وقت حاسم سوى بوصول ويتكوف وكوشنر إلى شرم الشيخ صباح الأربعاء.