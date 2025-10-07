حماس تحدد المطالب الرئيسية للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار

مصراوي - سي إن إن

ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أن حركة حماس حددت المطالب التي ستقدمها في المحادثات غير المباشرة مع إسرائيل، في الوقت الذي تعمل فيه وفود الطرفين على التوصل إلى خطة لوقف إطلاق النار في غزة في مصر.

وقال فوزي برهوم، المسؤول الكبير في حركة حماس، في كلمة بثتها وسائل إعلام حماس اليوم، إن مفاوضي الحركة "يعملون على إزالة كل العقبات أمام التوصل إلى اتفاق يلبي تطلعات شعبنا".

قال برهوم إن المطالب تشمل وقف إطلاق نار دائم وشامل، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة بالكامل، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون قيود.

وأضاف أن حماس تدعو أيضا إلى ضمانات بالسماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم، و"صفقة تبادل أسرى عادلة"، والبدء الفوري في "عملية إعادة إعمار شاملة تحت إشراف هيئة وطنية فلسطينية من التكنوقراط المستقلين" في غزة.

وأشار برهوم إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يحاول "عرقلة وتخريب الجولة الحالية من المفاوضات، كما فعل عمدا في كل الجولات السابقة".

وأضاف "إننا نؤمن بوعي شعبنا ووحدتنا وبعدالة قضيتنا ونضالنا، ونحن على ثقة بقدرتنا على إفشال كل المخططات الرامية إلى تصفية قضيتنا وتمرير أجندة العدو".