كتب-عبدالله محمود:

أدان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم الوزاري المشترك الـ 29 الذي عقد اليوم الاثنين في جنيف، هجمات الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدين دعمهم الكامل لسيادتها ووحدة أراضيها.

وأعرب الوزراء في البيان الختامي للاجتماع عن إشادتهم بجهود الوساطة التي تبذلها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدين دعمهم لجهود التحالف العالمي الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين كخيار أساسي لتحقيق السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد الوزراء على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المنطقتين في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيرين إلى ضرورة توثيق التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في مجالات الطاقة والأمن والتنمية المستدامة.

ورحب الوزراء بمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة وإعادة الإعمار ضمن إطار دولي منسق، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

ودعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، إلى استمرار الحوار الدبلوماسي مع إيران، وحثها على استئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يضمن الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.