"عسكرية ونفطية".. أوكرانيا تعلن استهداف منشآت روسية

(أ ب)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الإثنين، شن هجوما موسعًا بطائرات مسيرة بعيدة المدى استهدف مصنعا روسيا رئيسيا للذخيرة، ومحطة نفطية استراتيجية، ومستودعات مهمة للأسلحة خلف خطوط الجبهة، في تصعيد جديد للضغط على البنية اللوجستية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في بيان لها اليوم الاثنين، أنها قصفت مصنع ذخيرة سفيردلوف الواقع في منطقة نيجني نوفجورود بغرب روسيا خلال الليل، ما أدى إلى سلسلة من الانفجارات واندلاع حريق.

وأوضحت أن المصنع يزود القوات الروسية بذخائر الطيران والمدفعية، وقنابل جوية، وذخائر مضادة للطائرات والدبابات.

وأفادت الهيئة بأن الطائرات المسيرة الأوكرانية استهدفت محطة نفطية في شبه جزيرة القرم، ما تسبب في اندلاع حريق، إضافة إلى مستودع ذخيرة تابع للجيش الروسي المشترك الثامن عشر .

من جانبها، أقرت السلطات الروسية بوقوع هجوم واسع بالطائرات المسيرة الأوكرانية شمل 14 منطقة روسية، إلى جانب شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، ومناطق قرب البحر الأسود وبحر آزوف.