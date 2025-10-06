البيت الأبيض: هناك محادثات حساسة في مصر بمشاركة كوشنر وحماس وإسرائيل

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أجراء محادثات ذات طابع فني تجرى في مصر يشارك فيها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وممثلون عن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقالت كارولين ليفيت، خلال تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، إن جميع الأطراف متفقة على ضرورة إنهاء الحرب في غزة، وصفة خطة غزة بأنها إنجاز عظيم لأن الإدارة الأمريكية تبذل جهودا حثيثة للتوصل لاتفاق بأقصى سرعة ممكنة.

وأكدت المتحدثة الرسمية، أن الفرق الفنية تناقش في مصر سبل إرساء البيئة المثالية لإطلاق سراح الأسرى في غزة، لافتة إلى أن المفاوضات انطلقت بعد أن أصدرت حركة حماس بيانا واضحا جدا بالموافقة على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وشددت على أن ترامب يريد إطلاق سراح الأسرى بأقصى سرعة ممكنة ولا يريد رسم خطوط حمراء، مضيفة "نعمل على إرساء سلام دائم ومستدام في غزة وألا يشكل القطاع تهديدا لأمن إسرائيل أو الولايات المتحدة".

ووصفت ليفيت، المحادثات الفنية في مصر بأنها حساسة جدا، وأردفت "هناك العديد من الأمور التي يجب النقاش بشأنها ونأمل أن تكون صفقة غزة أعظم صفقات السلام التي سيراها العالم".

وأضافت المتحدثة "أن إسرائيل تتعاون بشكل جيد مع خطة ترامب ونحن متفائلون، والخطوة الأولى هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار

والإفراج عن الأسرى في غزة ومن ثم المحادثات بشأن ضمان سلام مستدام".

وذكرت أنه "يجب أن يكون هناك ضمانات أمنية وحكم جيد في غزة وهذا من ضمن الأولويات"، مؤكدة أن ترامب يؤمن بأن السلام ممكن في غزة ولذلك قدم خطة مفصلة وشاملة.