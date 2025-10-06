فرنسا تؤكد: لا يمكن فرض أي تسوية على الفلسطينيين رغماً عن إرادتهم

قال مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون السلام بالشرق الأوسط، عوفر برونشتاين، إنه لا يمكن فرض أي شيء على الفلسطينيين دون إرادتهم، مضيفًا "آمل أن تؤدي مفاوضات شرم الشيخ لنتائج مثمرة بإطلاق سراح الأسرى ووقف الحرب".

ورحب برونشتاين، خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الاثنين، باعتذار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لدولة قطر عن القصف الذي لم يكن له أي معنى.

وأضاف مستشار الرئيس الفرنسي، "لن ندخر وسعا في الضغط على أي طرف لا يحترم خريطة الطريق بمفاوضات شرم الشيخ".

وكانت بدأت محادثات غير مباشرة بين المفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين بمدينة شرم الشيخ المصرية، لتهيئة الأوضاع الميدانية للإفراج عن المحتجزين والأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووفقًا لقناة القاهرة الإخبارية، يعمل المفاوضون على التوصل إلى اتفاق نهائي بناء على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة.