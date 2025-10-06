إعلان

فرنسا تؤكد: لا يمكن فرض أي تسوية على الفلسطينيين رغماً عن إرادتهم

كتب- عبدالله محمود:

07:42 م 06/10/2025

إيمانويل ماكرون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون السلام بالشرق الأوسط، عوفر برونشتاين، إنه لا يمكن فرض أي شيء على الفلسطينيين دون إرادتهم، مضيفًا "آمل أن تؤدي مفاوضات شرم الشيخ لنتائج مثمرة بإطلاق سراح الأسرى ووقف الحرب".

ورحب برونشتاين، خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الاثنين، باعتذار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لدولة قطر عن القصف الذي لم يكن له أي معنى.

وأضاف مستشار الرئيس الفرنسي، "لن ندخر وسعا في الضغط على أي طرف لا يحترم خريطة الطريق بمفاوضات شرم الشيخ".

وكانت بدأت محادثات غير مباشرة بين المفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين بمدينة شرم الشيخ المصرية، لتهيئة الأوضاع الميدانية للإفراج عن المحتجزين والأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووفقًا لقناة القاهرة الإخبارية، يعمل المفاوضون على التوصل إلى اتفاق نهائي بناء على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيمانويل ماكرون فرنسا تسوية غزة غزة فلسطين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أفيخاي يواصل أكاذيبه: إسرائيل المنتصر في حرب أكتوبر.. ومصريون: نسيت الكستور
بالأسعار.. طرح تطعيم الإنفلونزا الموسمية في مراكز "فاكسيرا"
لماذا قفزت أسعار الذهب عالميًا ومحليًا لذروات جديدة اليوم؟3 أسباب..
مواد كحولية.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سيارة "الفعل الفاضح" بالمحور
لا سلام دون دولة فلسطينية وجيش مصر لا يهاب التحدي.. 5 رسائل من السيسي في ذكرى نصر أكتوبر