حماس: الجولة الأولى من مفاوضات غزة ستبدأ مساء اليوم بشرم الشيخ

وكالات

قال مصدر في حركة حماس لشبكة CNN، إنه من المقرر أن تبدأ مساء اليوم الاثنين في مصر أولى جلسات مفاوضات وقف إطلاق النار الرسمية.

ووصل الوفد الإسرائيلي التقني المفاوض إلى مدينة شرم الشيخ في مصر، اليوم، استعدادًا لعقد مفاوضات غير مباشرة اليوم مع حركة حماس، وذلك لمناقشة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى.

ومن المتوقع أن يصل وفداً إسرائيلياً برئاسة رون ديرمر وزير الشؤون الإستراتيجية إلى شرم الشيخ يوم الأربعاء بحسب مكتب رئاسة الحكومة.

ويضم الوفد رئيسا الموساد والشاباك والمسؤول عن ملف الأسرى والمفقودين.

بينما، وصل وفد حماس المفاوض برئاسة خليل الحية إلى مصر، أمس الأحد، لبدء مفاوضات آليات وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وتبادل الأسرى.