رئيس وزراء باكستان يؤكد التزام بلاده بتعزيز العلاقات مع ماليزيا

إسلام آباد- (د ب أ)

أشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الاثنين بالاستقبال الذي حظى به في ماليزيا، كما أكد على التزام بلاده بتعزيز العلاقات مع كوالالمبور، وذلك خلال زيارته الرسمية التي تستمر ثلاثة أيام.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن شريف ونظيره الماليزي أنور إبراهيم تحدثا في مؤتمر صحفي مشترك بمكتب رئيس الوزراء الماليزي بشأن التعاون المشترك في التجارة والتعليم والسلام الإقليمي.

وقال شهباز " علاقاتنا أصبحت أقوى على مدار الزمن، وأنا أشكر الشعب الماليزي على الترحيب الحار".

ورحب شريف بقرار ماليزيا استيراد لحوم حلال بقيمة 200 مليون دولار من باكستان. وقال شريف " سوف نواصل الاستمرار في توسيع تجارة اللحوم الحلال" معربا عن اهتمامه بتدشين مشاريع مشتركة والتعاون للاستفادة من خبرة ماليزيا.

وشدد إبراهيم على أهمية السلام بين باكستان والهند من أجل الاستقرار الإقليمي. وقال " السلام بين باكستان والهند مهم لمنطقتنا".

ومن المقرر أن يتباحث شريف وإبراهيم بشأن تعزيز التعاون الثنائي في التجارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واللحوم الحلال والاستثمار والتعليم والطاقة والبنية التحتية والاقتصادي الرقمي.

كما سيشهد المسؤولان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن التعاون في عدة مجالات قائمة وجديدة.