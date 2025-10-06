إعلان

ترامب يقرر إرسال نحو 400 من عناصر الحرس الوطني في تكساس إلى ولايتي أوريجون وإلينوي

09:53 ص 06/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

بورتلاند، أوريجون- (أ ب)

قرر الرئيس الأمريكي رونالد ترامب إرسال ما يصل إلى 400 من عناصر الحرس الوطني في تكساس إلى ولايتي أوريجون وإلينوي وربما إلى أماكن أخرى، وفقًا لمذكرة من وزير الدفاع بيت هيجسيث في دعوى قضائية، والتي قدمت يوم الأحد في إطار دعوى قضائية بشأن عملية نشر مختلفة.

وقال حاكم تكساس جريج أبوت في منشور على منصة إكس مساء الأحد إنه فوض عملية الاستدعاء. وكتب: "يمكنك إما تطبيق الحماية الكاملة للموظفين الاتحاديين أو الابتعاد عن الطريق والسماح لحرس تكساس القيام بذلك".

ونشر هذا التعليق في الوقت الذي كان المسؤولون في أوريجون وكاليفورنيا ينتظرون جلسة استماع أمام قاضية اتحادية بشأن طلبهم لإصدار أمر يحظر مؤقتا على إدارة ترامب نشر قوات الحرس الوطني في كاليفورنيا في بورتلاند، أوريجون.

وكانت القاضية نفسها قد منعت الإدارة من نشر قوات الحرس الوطني في أوريجون في بورتلاند يوم السبت الماضي.

