

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال فعالية في البيت الأبيض، عن خطط لبناء غواصة نووية جديدة من فئة "فيرجينيا".

وقال ترامب خلال كلمته في استعراض للبحرية الأمريكية في ولاية فرجينيا: "في ديسمبر من هذا العام، سنضع عارضة سفينة جديدة من فئة فيرجينيا".

تعد غواصات فئة "فيرجينيا" غواصات نووية متعددة المهام من الجيل الرابع.

وفي يونيو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة بدأت في تجديد مخزوناتها من الأسلحة بوتيرة غير مسبوقة.

وكتب ترامب على منصته Truth Social: "لقد أجريتُ للتو محادثة رائعة مع قادة جيشنا إنهم أقوى عسكريين لدينا على الإطلاق، ورغم أننا نُخزّن الأسلحة بمعدل لم تشهده بلادنا من قبل. مع ذلك، نأمل ألا نضطر لاستخدامها أبدا!".

واعترف البنتاغون العام الماضي، أن الدعم العسكري لأوكرانيا كشف عن مجموعة من المشاكل في المجمع العسكري الصناعي الأمريكي، بما في ذلك صعوبة الحفاظ على مخزون الأسلحة وتجديده وتوسيعه لتلبية احتياجات الجيش الأمريكي، وهو ما يهدد جاهزية واشنطن القتالية.

ومطلع سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس ترامب إعادة تسمية وزارة الدفاع الأمريكية إلى وزارة الحرب، مؤكدا أن هذا يعكس حالة الوضع في العالم.

من جانبه، أشار وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إلى أنه منذ إعادة تسمية وزارة الحرب في عام 1947، لم تفز الولايات المتحدة بأي صراع كبير.

وفي أواخر سبتمبر، أعلن وزير الحرب هيجسيث أن مهمة الـ"بنتاجون" الجديدة ستقتصر على القيام بعمليات قتالية منوها بأن ضمان السلام يبدأ من الاستعداد للحرب.

وشدد الوزير على ضرورة أن تستعد الولايات المتحدة للحرب دفاعا عن السلام، منوها بأن مذهب اللاعنف خطير وساذج، وفقا لروسيا اليوم.