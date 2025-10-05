إعلان

الحكومة بغزة: إسرائيل دمّرت 90% من القطاع بـ200 ألف طن من المتفجرات

كتب : مصراوي

06:08 م 05/10/2025

غزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة في بيان، الأحد، إن نسبة الدمار الذي أحدثه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وصلت إلى 90%.

وأشارت الحكومة بغزة، إلى أن أكثر من 80% من مساحة القطاع سيطر عليها الاحتلال بالاجتياح والنار والتهجير، لافتا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ألقى أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات على القطاع.

وأفادت الحكومة بغزة، بارتقاء 76,639 شهيدا في القطاع منذ بدء الإبادة الجماعية، فضلا عن 9,500 مفقود في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وأكدت الحكومة بغزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر وعطل 38 مستشفى في غزة، موضحة أن 95% من مدارس القطاع تضررت جراء القصف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غزة قطاع غزة القصف الإسرائيلي دمار غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - أول رد من "الآثار" حول سرقة لوحة أثرية من منطقة سقارة
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل
58 جنيها للكيلو في المزرعة.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل