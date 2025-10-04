بوليتيكو: ترامب لم يُطلع معظم مسؤولي خارجيته على خطته بشأن غزة

وكالات

قالت مجلة "بوليتيكو"، السبت، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تُشرك غالبية مسؤولي وزارة الخارجية في خطته بشأن غزة، كما أنها لم ترسل برقية إلى مكتب الشرق الأوسط في الوزارة، وفق مسؤولين أمريكيين.

وأشار مسؤول كبير في البيت الأبيض، إلى أن هناك أسباب وراء الاحتفاظ بمعلومات خطة ترامب بشكل سري، بما في ذلك منع التسريبات.

وأكد المسؤول، أن الإدارة الأمريكية ستُشرك جميع الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب، موضحا أن "الهدف الآن هو تحقيق السلام في الشرق الأوسط".

وأوضح محلل للمجلة، أن هذا الضباب الفوضوي ليس غريبا أو مستعصيا على الحل في المفاوضات الدولية في مراحلها المبكرة، وبشكل خاص في ما يخص الشرق الأوسط، قائلا: "لا تحصل أبدا على إجابة بـ(نعم)، تحصل دائما على إجابة (نعم ولكن)"

ويرى مسؤول أمريكي سابق، أن خطة ترامب أوجدت شيئا ملموسا يمكن الالتجاء إليه رغم أنه قط يتطلب الكثير من التعديل أو "انتظار رئيس وزراء إسرائيلي آخر غير نتنياهو"، في إشارة إلى إصرار رئيس حكومة الاحتلال على إفشال مساعي السلام.