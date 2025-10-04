مسؤولون بمستشفيات غزة: القصف الإسرائيلي تراجع بصورة كبيرة

وكالات

قال مسؤولون بأحد مستشفيات مدينة غزة اليوم السبت إن القصف الإسرائيلي على مدينة غزة "تراجع بصورة كبيرة"، إلا أن خمسة فلسطينيين استشهدوا، فيما ذكر الجيش الإسرائيلي أن قادة البلاد وجهوا إلى الاستعداد للمرحلة الأولى من الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة.

وانتقلت إسرائيل إلى وضع دفاعي فقط في غزة ولن تشن ضربات، وفقا لما ذكر مسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته. وقال المسؤول إنه لم يتم سحب أي قوات من المنطقة.

وجاء بيان الجيش بعد ساعات من إصدار الرئيس دونالد ترامب أمرا لإسرائيل بوقف قصف غزة بمجرد موافقة حركة حماس على بعض بنود خطته.

ورحب ترامب ببيان حماس، لكنه حذر اليوم السبت من أن "على حماس أن تسرع، وإلا سيتعذر التكهن بالنتيجة". وأشار إلى أن إسرائيل "أوقفت القصف مؤقتا".