نتنياهو يدعو بن غفير وسموتريتش لاجتماع طارئ

كتب : مصراوي

07:35 م 04/10/2025

نتنياهو وإيتمار بن غفير

وكالات

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجّه دعوة عاجلة للوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش لحضور اجتماع طارئ.

وفي السياق ذاته، حذّرت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة من محاولات وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، عرقلة المفاوضات الجارية بشأن صفقة تبادل الأسرى.

وفي السياق ذاته، أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن مصدر أمني رفيع المستوى، بدء تحرك وفدي إسرائيل وحماس غدا وبعد غد إلى القاهرة؛ للتباحث حول ترتيب الظروف الميدانية لعملية التبادل لكافة الأسرى طبقا لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق من اليوم، نقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله إن مبعوثي الرئيس ترامب ستيف ويتكوف ومستشاره السابق جاريد كوشنر سيتوجهان إلى مصر اليوم، للمشاركة غدا في المفاوضات بشأن الانتهاء من تفاصيل إطلاق سراح الأسرى ومناقشة إنهاء الحرب وتحقيق السلام الدائم.

وكشف مسؤول إسرائيلي، أن مسؤولين إسرائيليين تحدثوا صباح اليوم مع نظرائهم المصريين لمناقشة المفاوضات بشأن تنفيذ مراحل الاتفاق، بما في ذلك الجدول الزمني ونطاق الانسحاب الإسرائيلي من غزة وقوائم الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذي من المقرر الإفراج عنهم.

بنيامين نتنياهو إيتمار بن غفير بتسلئيل سموتريتش

