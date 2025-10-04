مسؤول: وفد حماس يصل القاهرة لإجراء مفاوضات بشأن حرب غزة

وكالات

قال مسؤول كبير في حركة حماس لشبكة CNN، إن وفدًا من الحركة سيصل إلى القاهرة مساء اليوم السبت لإجراء مفاوضات بشأن حرب غزة.

وقالت هيئة البث العبرية في تقرير لها، إن الجولة الأولى من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ستُعقد في مصر.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في طريقه إلى مصر لبدء مفاوضات بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وفي المقابل، أمرت هيئة التفاوض الإسرائيلية الفريق التفاوضي بالاستعداد لإرسال وفد لإجراء محادثات بشأن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، بحسب ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية (كان).

وتأتي هذه الخطوة بعدما أوقفت القوات الإسرائيلية عملياتها الهجومية في غزة، وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل مستعدة "للتنفيذ الفوري للمرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج الفوري عن جميع الأسرى".

وذكرت قناة "كان"، أن مسؤولي الأمن الإسرائيليين يقومون بإعداد قائمة بأسماء السجناء الفلسطينيين الذين يمكن إطلاق سراحهم مقابل الأسرى الإسرائيليين كجزء من الصفقة.

وجاء ذلك بعدما أعلنت حركة حماس، مساء الجمعة، موافقتها على أجزاء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء حرب غزة الدائرة منذ عامين، بما فيها الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة (الأحياء والجثث).

ولكن وضعت الحركة ثلاثة قيود أساسية للموافقة الكاملة على الخطة الأمريكية، وجاءت القيود الثلاثة التي حددتها حماس: أن تقف الحرب بشكل نهائي مع انسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع إلى هيئة فلسطينية من المستقلين "تكنوقراط".