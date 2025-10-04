البث العبرية: ندخل المرحلة الأولى من المفاوضات المتعلقة بإعادة الأسرى

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مصدر سياسي: "ندخل المرحلة الأولى من المفاوضات المتعلقة بإعادة جميع الأسرى".

وأضاف المصدر السياسي، أنه لا يوجد حاليًا وقف لإطلاق النار في غزة بل تخفيف لوتيرة العمليات، مشيرًا إلى أن وفد المفاوضات برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر سيلتقي بمسؤولين أمريكيين بينهم المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر.

وذكر المصدر، أن المفاوضات بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة الدائرة منذ عامين ستستغرق أيامًا لا أسابيع، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي ترامب يضغط على الطرفين للتوصل لاتفاق.

وأمرت هيئة التفاوض الإسرائيلية الفريق التفاوضي بالاستعداد لإرسال وفد لإجراء محادثات بشأن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، بحسب ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية (كان).

وتأتي هذه الخطوة بعدما أوقفت القوات الإسرائيلية عملياتها الهجومية في غزة، وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل مستعدة "للتنفيذ الفوري للمرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج الفوري عن جميع الأسرى".

وذكرت قناة "كان"، أن مسؤولي الأمن الإسرائيليين يقومون بإعداد قائمة بأسماء السجناء الفلسطينيين الذين يمكن إطلاق سراحهم مقابل الأسرى الإسرائيليين كجزء من الصفقة.