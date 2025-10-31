إعلان

فايننشال تايمز: إسرائيل تعيق وصول المساعدات لسكان غزة

كتب : مصراوي

07:12 م 31/10/2025

شاحنات المساعدات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن منظمات إنسانية، أن إسرائيل تعيق وصول المساعدات لسكان غزة، بسبب نظام تسجيل جديد خاص بالمنظمات غير الحكومية.

وأكدت "فايننشال تايمز" أن النظام الجديد أدى إلى احتجاز عشرات ملايين الدولارات من المساعدات خارج القطاع.

وأشارت في تقرير لها اليوم الجمعة، إلى أن 40 منظمة دولية قالت إن إسرائيل رفضت 99 طلبا لإدخال مساعدات خلال أول 12 يوما من وقف إطلاق النار، موضحة أن ثلاثة أرباع حالات الرفض كانت بذريعة أن المنظمات غير مخولة لتقديم المساعدات إلى غزة.

وأكدت أن إسرائيل ألزمت المنظمات الإنسانية بإعادة التسجيل قبل نهاية العام وإلا فإنها ستخسر تراخيص عملها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل مساعدات غزة شاحنات المساعدات غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

العظمي بالقاهرة 29 درجة.. الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا