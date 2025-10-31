فايننشال تايمز: إسرائيل تعيق وصول المساعدات لسكان غزة

وكالات

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن منظمات إنسانية، أن إسرائيل تعيق وصول المساعدات لسكان غزة، بسبب نظام تسجيل جديد خاص بالمنظمات غير الحكومية.

وأكدت "فايننشال تايمز" أن النظام الجديد أدى إلى احتجاز عشرات ملايين الدولارات من المساعدات خارج القطاع.

وأشارت في تقرير لها اليوم الجمعة، إلى أن 40 منظمة دولية قالت إن إسرائيل رفضت 99 طلبا لإدخال مساعدات خلال أول 12 يوما من وقف إطلاق النار، موضحة أن ثلاثة أرباع حالات الرفض كانت بذريعة أن المنظمات غير مخولة لتقديم المساعدات إلى غزة.

وأكدت أن إسرائيل ألزمت المنظمات الإنسانية بإعادة التسجيل قبل نهاية العام وإلا فإنها ستخسر تراخيص عملها.