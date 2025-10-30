ترامب يوجه دعوة إلى المواطنين الأمريكيين عبر "تروث سوشيال".. فما هي؟

وكالات

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، دعوة لجميع المواطنين الأمريكيين المتخصصين في مجال القانون وإنفاذ القانون، للانضمام إلى ما وصفها بـ"فرقة العمل الأولى لإنفاذ القانون في العالم".

وكتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" اليوم الخميس: "لجميع الوطنيين العظماء في مجال إنفاذ القانون الذين يرغبون في الانضمام إلى فرقة العمل الأولى لإنفاذ القانون في العالم".

وأضاف ترامب خلال منشوره: "حيث يُسمح لضباط الشرطة بشكل كامل وتمكينهم من القيام بعملهم ومكافحة الجريمة، تقدموا اليوم للانضمام إلى Make DC. فرقة العمل الآمنة!".

وأكد الرئيس الأمريكي: "أنها ستكون في طليعة الدفاع عن عاصمة بلادنا من جميع المخاطر والتهديدات، وستكون قادرًا على الإنضمام إلى وكالة النخبة التي تختارها إذا كانت لديك خبرة قوية، فيمكنك البدء في فريق العمل على الفور! safedc.gov/".