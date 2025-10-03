روسيا تشن أكبر هجوم على منشآت الطاقة في أوكرانيا

كييف (د ب أ)

قال سلاح الجو الأوكراني، اليوم الجمعة، إن روسيا هاجمت منشآت الطاقة الأوكرانية في العديد من المناطق بالمسيرات والصواريخ.

ووقعت الهجمات الرئيسية في منطقة بولتافا بوسط البلاد وخاركيف إلى الشرق.

وفي حين أنه لم يتم الإبلاغ عن وفيات أو إصابات في منطقة بولتافا، فأن العديد من المدارس تحولت إلى التعليم عن بعد لحماية الطلاب.

وأُصيب ثلاثة أشخاص في خاركيف. وذكرت هيئة الدفاع المدني، أن حريقًا ناجمًا عن هجمات بطائرات مسيرة أسفر عن مقتل 13 ألف خنزير في منشأة للتغذية في بلدية نوفا فودولاها في خاركيف.

كما وقعت أضرار في مناطق سومي ودنيبروبتروفسك وأوديسا ومنطقة كييف. وأفادت وزارة الطاقة في كييف، بأنه تم أيضًا مهاجمة منشآت نقل الغاز .

وقال سلاح الجو إنه تم استخدام نحو 400 طائرة مسيرة و35 صاروخا من مختلف الأنواع في القصف، سقط 18 صاروخا و78 مسيرة منها على 15 موقعا. كما سقط الحطام في ستة مواقع أخرى.

وتتصدى أوكرانيا لهجوم روسي شامل منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.