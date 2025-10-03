وكالات

قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، إن "درء الفتنة لا يمكن أن يتم على حساب تطبيق القانون، بل العكس هو الصحيح، فدرء الفتنة يتطلب أن يشعر جميع المواطنين بأنهم سواسية أمام القانون، وأن الدولة تحميهم".

جاء ذلك خلال استقبل سلام، اليوم الجمعة، لرئيس مجموعة العمل الأمريكية للبنان السفير إدوارد غابرييل، لبحث العلاقات اللبنانية - الأمريكية.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني، أنه لا دولة واحدة، إلا بجيش واحد، وقانون واحد يطبق بالتساوي على الجميع، ولا يكون أحد فوقه وخارجا عن المساءلة والمحاسبة.

وأضاف سلام: "ضميري مرتاح، وهذه الحملات المغرضة لا يمكن أن تغير شيئا في مسيرتي، فلا يستطيع أحد أن يشكك في عروبتي ومواقفي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، التي دافعت عنها من على أعلى المحافل الدولية، من دون أن أحمل لبنان أي ثمن في ذلك".