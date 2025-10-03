اليونيفيل: الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل قرب قواتنا في مارون الراس

وكالات

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، إن الجيش الإسرائيلي ألقى أمس قنابل قرب قواتها التي كانت تعمل مع الجيش اللبناني لتأمين عمال كانوا يزيلون ركام منازل مدمرة جراء الحرب في بلدة مارون الراس.

ودعت اليونيفيل، في بيان اليوم الجمعة، الجيش الإسرائيلي للتوقّف الفوري عن شنّ أيّ هجمات ضد قوات حفظ السلام أو بالقرب منها وكذلك ضد المدنيين والجنود اللبنانيين.

وفي سياق منصل، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، ما تسبب في اندلاع حرائق واسعة وأضرار في المنازل في الأحياء القريبة من أماكن الاستهداف.

ونفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي فجراً، سلسلة غارات عنيفة استهدفت الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.