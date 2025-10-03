اضطرابات في مطار ميونخ بسبب مشاهدة مسيرات

ميونخ- (د ب أ)

أعلنت الشرطة الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة إلغاء نحو 20 رحلة جوية في مطار ميونخ بسبب مشاهدة طائرات مسيرة.

وذكرت الشرطة أن عددا من الأشخاص شاهدوا طائرة مسيرة قرب المطار، ثم شوهدت لاحقا فوق أرض المطار. ولم يتضح في البداية ما إذا كانت الطائرة المسيرة واحدة أم عدة مسيرات.

وكإجراء احترازي، قالت الشرطة أن مدارج المطار أُغلقت في وقت متأخر من مساء الخميس.

وذكر مطار ميونخ أنه عند رصد طائرة مسيرة، تكون سلامة المسافرين هي الأولوية القصوى.

وقال المطار إن 17 رحلة طيران لم تتمكن من المغادرة، مما أثر على ما يقرب من 3 آلاف مسافر.

وأضاف المطار في بيان أن المطار وشركات الطيران اهتموا "على الفور" بالمسافرين داخل مبنى الركاب.

وجاء في البيان: "تم تركيب أسرة ميدانية، وتم توفير البطانيات والمشروبات والوجبات الخفيفة".

وأضاف البيان أنه تم تحويل 15 رحلة كان من المقرر أن تهبط في المطار إلى شتوتجارت ونورنبرج وفيينا وفرانكفورت.

وتولت فرق من كل من الشرطة المحلية والاتحادية تفتيش المنطقة بحثا عن طائرات مسيرة وأشخاص مشبوهين، لكنها لم تعثر على شيء. كما تم نشر مروحية تابعة للشرطة.

وتأتي هذه الاضطرابات في الوقت الذي تستضيف فيه ميونخ مهرجان "أكتوبرفست" العالمي للبيرة، والذي يستمر حتى يوم الأحد.

وتشهد أوروبا حالة تأهب قصوى بعد سلسلة من حوادث الطائرات المسيرة في الآونة الأخيرة بما في ذلك مشاهدات لطائرات مسيرة تحلق فوق بنية تحتية حساسة في ولاية شليسفيج هولشتاين شمال ألمانيا في أواخر سبتمبر.

وفي الدنمارك، تم رصد العديد من الطائرات المسيرة حول المطارات، مما أدى إلى إغلاق مؤقت، بينما أبلغت السلطات في النرويج عن طائرات مسيرة فوق قاعدة أورلاند الجوية، حيث تتمركز طائرات إف-35 أمريكية الصنع.