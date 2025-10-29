إعلان

رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم على المستشفى السعودي بالفاشر السودانية

كتب : مصراوي

11:57 م 29/10/2025

رابطة العالم الإسلامي

الرياض - (د ب أ)

استنكرت رابطة العالم الإسلامي بشدة الهجمات الإجرامية التي استهدفت المستشفى السعودي، خلال اقتحام قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر في السودان.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، ندد أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بالجرائم الوحشية التي طالت المرضى ومرافقيهم والطواقم الطبية في المستشفى، الذي يعد آخر المرافق الطبية العاملة في المدينة، والتي تمثل انتهاكا لكل القِيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه التصدي الفوري لهذه الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين والمرافق الحيوية، ومحاسبة المسؤولين عنها.

