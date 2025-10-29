إعلان

وزير الخارجية الإسرائيلي: مهتمون بنجاح تنفيذ خطة ترامب

كتب : مصراوي

09:31 م 29/10/2025

جدعون ساعر بحقيبة وزارة الخارجية

وكالات

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن تل أبيب مهتمة بنجاح تنفيذ خطة السلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقال ساعر في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، إن تجريد حركة المقاومة الإسلامية حماس من السلاح ونزعه من غزة يشكل جوهر خطة ترامب ولن نتنازل عنهما.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، استئناف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بإيعاز من القيادة السياسية.

وقال الجيش الإسرائيلي: "سنواصل تطبيق الاتفاق ونرد بقوة على أي خرق له".

وأفادت قناة آي 24 نيوز نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، بأن الجيش الإسرائيلي ضرب عشرات الأهداف ونفذ عشرات الاغتيالات الموجهة ضد مقاتلي حماس، مضيفًا "هاجمنا جميع الأهداف المدرجة في القائمة".

وجاء ذلك عقب سلسلة من الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن استشهاد 104 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

