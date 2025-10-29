إعلان

جيش الاحتلال: هاجمنا بنية تحتية لتخزين أسلحة في شمال قطاع غزة

كتب : مصراوي

08:36 م 29/10/2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجومًا على بنية تحتية لمقر المقاومة الفلسطينية تستخدم في تخزين أسلحة ووسائل جوية.

وقال جيش الاحتلال في بيان له اليوم الأربعاء، أنه هاجم في شمال قطاع غزة بنية تحتية تشكل تهديدا فوريا لإسرائيل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "الهجوم في بيت لاهيا أحبط مخططا إرهابيا ضد قواتنا وضد دولة إسرائيل".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، استئناف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بإيعاز من القيادة السياسية.

وقال الجيش الإسرائيلي: "سنواصل تطبيق الاتفاق ونرد بقوة على أي خرق له".

وأفادت قناة آي 24 نيوز نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، بأن الجيش الإسرائيلي ضرب عشرات الأهداف ونفذ عشرات الاغتيالات الموجهة ضد مقاتلي حماس، مضيفًا "هاجمنا جميع الأهداف المدرجة في القائمة".

وجاء ذلك عقب سلسلة من الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن استشهاد 104 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

