سفير مصر بروما: رئيسة وزراء إيطاليا ستحضر افتتاح المتحف المصري الكبير

وكالات

أكد سفير مصر لدى إيطاليا، بسام راضي، أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني سوف تحضر حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال راضي، الاثنين خلال تصريحات لبرنامج "مساء جديد" مع الإعلامي يوسف الحسيني، إن العالم أجمع، وليس إيطاليا وحدها، يترقب هذا الحدث التاريخي، الذي لا يُنظر إليه كمجرد متحف، بل كـ"مؤسسة ثقافية كبرى" تعكس عمق الحضارة المصرية ومكانة مصر العالمية.

وأكد السفير بسام راضي، أن هذا الاهتمام الدولي يُجسّد متانة العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا، مستشهدًا بإقامة معرض "كنوز الفراعنة" حاليًا في متحف القصر الرئاسي الإيطالي "الكورينالي"، قائلًا: "هذه أول مرة في تاريخ هذا المبنى العريق يُعرض فيها مقتنيات تخص حضارة غير الحضارة الرومانية، فهذه الصالة مخصصة عادةً للأعمال الوطنية الإيطالية فقط".

وأشار راضي، إلى أن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا هو من قام بافتتاح المعرض شخصيًا قبل أيام، بحضور وزير السياحة والآثار، الدكتور شريف فتحي.

ويُعقد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً، على أن يستمر لمدة ساعة ونصف، يتبعها جولة للرؤساء والملوك داخل قاعات المتحف.