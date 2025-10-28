إعلان

ترامب يربك رئيسة وزراء اليابان.. أدى التحية العسكرية وتركها خلفه (فيديو)

كتب : مصراوي

02:29 م 28/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أربك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسة وزراء اليابان أثناء مراسم الاستقبال الرسمية في القصر الإمبراطوري بطوكيو، بعدما أدى التحية العسكرية للحرس ثم واصل سيره إلى الداخل، تاركًا نظيرته اليابانية خلفه لبرهة وجيزة قبل أن تلحق به.

وأظهرت لقطات مصوّرة من مراسم الاستقبال أن ترامب، خلال زيارته الرسمية لليابان، إذ توقف أمام حرس الشرف وأدى لهم التحية العسكرية وفق البروتوكول العسكري الأمريكي، بينما كانت رئيسة الوزراء اليابانية تستعد للمصافحة البروتوكولية مع الحرس.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الثلاثاء، قال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس دونالد ترامب، ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وقعا على اتفاقية إطارية لتأمين إمدادات المعادن الاستراتيجية من خلال التعدين والمعالجة.

وجرى التوقيع خلال زيارة ترامب إلى اليابان، وهي جزء من جولته الأوسع في آسيا، حيث يتطلع كلا البلدين إلى تعزيز سلاسل الإمداد من المعادن الاستراتيجية المستخدمة في قطاعات شتى من الطاقة المتجددة إلى الإلكترونيات والسيارات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب رئيسة وزراء اليابان التحية العسكرية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

منع سير التوك توك نهائيًا في شوارع القاهرة الرئيسية
7 إجراءات يجب اتخاذها حال خصم رصيد "متكرر" من كارت عداد الكهرباء
"فيتش" تتوقع خفض المركزي الفائدة 1% بآخر اجتماعين بـ2025.. و10.25% في 2026
فيديوهات وصور.. مشاهد مرعبة ومجازر الدعم السريع في الفاشر
بعد سرقة 183 مليون كلمة مرور.. تحذير عاجل لمستخدمي Gmail