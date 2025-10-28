وكالات

أربك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسة وزراء اليابان أثناء مراسم الاستقبال الرسمية في القصر الإمبراطوري بطوكيو، بعدما أدى التحية العسكرية للحرس ثم واصل سيره إلى الداخل، تاركًا نظيرته اليابانية خلفه لبرهة وجيزة قبل أن تلحق به.

وأظهرت لقطات مصوّرة من مراسم الاستقبال أن ترامب، خلال زيارته الرسمية لليابان، إذ توقف أمام حرس الشرف وأدى لهم التحية العسكرية وفق البروتوكول العسكري الأمريكي، بينما كانت رئيسة الوزراء اليابانية تستعد للمصافحة البروتوكولية مع الحرس.

Trump violated protocol during his meeting with Japan’s Prime Minister Takaiichi. He didn’t stop by the flags, saluted the Japanese soldiers, and walked ahead without waiting for her. pic.twitter.com/QDXoPcNksL — Saint Javelin (@saintjavelin) October 28, 2025

وفي وقتٍ سابق من اليوم الثلاثاء، قال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس دونالد ترامب، ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وقعا على اتفاقية إطارية لتأمين إمدادات المعادن الاستراتيجية من خلال التعدين والمعالجة.

وجرى التوقيع خلال زيارة ترامب إلى اليابان، وهي جزء من جولته الأوسع في آسيا، حيث يتطلع كلا البلدين إلى تعزيز سلاسل الإمداد من المعادن الاستراتيجية المستخدمة في قطاعات شتى من الطاقة المتجددة إلى الإلكترونيات والسيارات.