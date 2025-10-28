إعلان

سي إن إن: الإغلاق الحكومي قد يؤخر تطوير الأسلحة النووية الأمريكية

كتب : مصراوي

03:57 ص 28/10/2025

اغلاق الحكومة الأمريكية

وكالات

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مصادرها، أن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة قد يؤخر تحقيق أهداف الإدارة الأمريكية في تطوير الأسلحة النووية.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن وزارة الطاقة الأمريكية اضطرت لمنح إجازة غير مدفوعة لنحو 1400 موظف في الإدارة الوطنية للأمن النووي بسبب توقف تمويل الحكومة.

وقالت المصادر للشبكة، إن الموظفين المتبقين يعملون تحت ضغط إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تطالب الإدارة الوطنية للأمن النووي بأن تزود البنتاغون بأسلحة حديثة في مواعيد أقصر.

ولفتت إلى أن توقف العمل حتى لفترة قصيرة قد يؤخر تطوير الأسلحة النووية لأشهر أو سنوات نظرا لصعوبة العمل مع المواد النووية، مشيرة إلى أن أعمال إدارة ترامب تتناقض مع الأهداف التي طرحتها في مجال الأمن القومي.

يذكر أن الولايات المتحدة تشهد إغلاقا حكوميا منذ 1 أكتوبر الجاري على خلفية استمرار الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن التشريع حول تمويل الحكومة، وفقا لروسيا اليوم.

اغلاق الحكومة الأمريكية الأسلحة النووية الأمريكية تطوير الأسلحة النووية الأمريكية

