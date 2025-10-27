علق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، مجددًا على تصريحه السابق الذي قال فيه إن "على السعوديين أن يستمروا في ركوب الجمال"، والذي أثار غضبًا واسعًا في الشرق الأوسط وأجبره على الاعتذار، إلا أنه عاد هذه المرة ليتطاول مرة أخرى ويوجه انتقادات جديدة للمملكة العربية السعودية.

وخلال اجتماع كتلة حزب "الصهيونية الدينية"، قال سموتريتش: "صحيح أنني أدليت بتصريح غير موفق وأعتذر عن الإهانة، لكن أين كنتم عندما اتهم السعوديون جنود الجيش الإسرائيلي بارتكاب إبادة وتجويع؟، أو عندما دعموا الإجراءات ضد إسرائيل في المحاكم الدولية وأوامر الاعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع؟".

وأضاف الوزير اليميني المتطرف: "ما قاله السعوديون بحقنا أكثر إهانة 1000 من تصريح عابر قلته بطريقة غير مخطط لها، ولم يُطلب منهم الاعتذار، هم يسعون لتمزيق دولة إسرائيل وإقامة دولة إرهاب على أراضينا، ومع ذلك يُسمح لهم بكل شيء"، حسب قوله.

وكان سموتريتش قد قال في تصريح سابق أثار استنكارًا واسعًا: "إذا قالت لنا السعودية تطبيع مقابل دولة فلسطينية، فنقول: لا شكرًا، استمروا في ركوب الجمال في الصحراء السعودية".

ولاحقًا نشر اعتذارًا عبر منصة "إكس" قال فيه: "تصريحي بشأن السعودية لم يكن موفقًا، وأنا آسف للإهانة التي تسببت بها"، مضيفًا في الوقت ذاته: "لكنني أتوقع من السعوديين ألا يضرونا، وأن يعترفوا بحقوق الشعب اليهودي في وطنه التاريخي، وأن يسعوا إلى سلام حقيقي معنا".