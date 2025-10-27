"بعبوة ناسفة".. سرايا القدس تتصدى لقوات الاحتلال جنوبي جنين

وكالات

أعلنت كتيبة جنين في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الإثنين، عن تصدي مقاتليها لقوات الاحتلال الإسرائيلية المقتحمة لبلدة جبع جنوبي جنين.

وقالت سرايا القدس خلال منشور لها على تليجرام، "إن المقاتلين استهدفوا مسار الآليات العسكرية المقتحمة للبلدة بعبوة ناسفة ارضية من نوع طوفان معدة مسبقا، محققين إصابات مؤكدة في صفوف قوات العدو".

وفي سياق آخر، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على زرع ألغام في محيط نقطة عسكرية أنشأتها في ريف القنيطرة، في انتهاك يضاف إلى الانتهاكات المتكررة في مناطق الجنوب السوري، ما يشكّل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين.

وأفادت قناة سوريا الإخبارية، في موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال زرعت الألغام المخصصة للأفراد في محيط النقطة العسكرية التي أنشأتها داخل محمية جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.

ويأتي زرع الألغام بعد عمليات توغل متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل القرى والأراضي السورية، ولا سيما حملات المداهمة والاعتقالات التي تنفذها في تلك المناطق التي تحتلها.