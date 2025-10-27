الاحتلال الإسرائيلي يزرع ألغامًا في ريف القنيطرة مهددًا حياة المدنيين

القاهرة - (د ب أ)

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على زرع ألغام في محيط نقطة عسكرية أنشأتها في ريف القنيطرة، في انتهاك يضاف إلى الانتهاكات المتكررة في مناطق الجنوب السوري، ما يشكّل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين.

وأفادت قناة سوريا الإخبارية، في موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال زرعت الألغام المخصصة للأفراد في محيط النقطة العسكرية التي أنشأتها داخل محمية جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.

ويأتي زرع الألغام بعد عمليات توغل متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل القرى والأراضي السورية، ولا سيما حملات المداهمة والاعتقالات التي تنفذها في تلك المناطق التي تحتلها.

ويشكّل زرع الألغام في تلك القرى والأراضي الزراعية من قبل قوات الاحتلال تهديداً مباشراً لحياة المدنيين، ويعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية المتعلقة باستخدام الألغام في المناطق المحمية.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، استهدفت إسرائيل مواقع عسكرية للجيش السوري، بهدف تدميرها ومنع إعادة تأهيل بنيتها التحتية، إضافة إلى شن عمليات توغّل بري في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطرت على المنطقة العازلة على الحدود بين سوريا وإسرائيل، ثم انتقلت لتنفيذ مداهمات في المناطق الحدودية تخللتها اعتقالات لأشخاص.