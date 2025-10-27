بوتين يوقع قانونًا بإنهاء اتفاقية مع أمريكا بشأن التخلص من البلوتونيوم

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، قانونًا يقضي بإنهاء الاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة بشأن التخلص من البلوتونيوم الذي لم يعد ضروريًا للأغراض الدفاعية.

وأفادت وكالة سبوتنيك الروسية بأن الوثيقة نُشرت على البوابة الرسمية للنشر القانوني في روسيا.

وبموجب القانون، تم إنهاء الاتفاق الموقع بين حكومتي روسيا والولايات المتحدة حول التخلص من البلوتونيوم المخصص للأغراض العسكرية، وتحويل ما لا يقل عن 34 طناً منه إلى استخدامات مدنية، وهو الاتفاق الذي وُقع في موسكو في 29 أغسطس عام 2000، وفي واشنطن في الأول من سبتمبر من العام نفسه.

وأوضحت الوثائق المرفقة أن تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها كان قد عُلّق في عام 2016 بموجب مرسوم رئاسي روسي، على خلفية ما وصفته موسكو بـ"تغير جذري في الظروف"، من بينها فرض واشنطن عقوبات على روسيا، واعتماد قانون دعم أوكرانيا الذي يتيح التدخل في الشؤون الداخلية الروسية، إلى جانب توسع حلف شمال الأطلسي شرقًا، وتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا الشرقية، وسعي الولايات المتحدة لتعديل آليات التخلص من البلوتونيوم دون موافقة روسيا.

وأشارت سبوتنيك إلى أن القانون الجديد يؤكد بقاء البلوتونيوم الروسي المشمول في الاتفاقية خارج نطاق الأنشطة العسكرية النووية.

كما حدد القانون شروط استئناف العمل بالاتفاق، ومن بينها: تقليص البنية التحتية العسكرية الأمريكية في الدول الأعضاء بحلف الناتو التي انضمت بعد 1 سبتمبر 2000، وإلغاء قانون ماغنيتسكي لعام 2012، وقانون دعم حرية أوكرانيا لعام 2014، ورفع العقوبات المفروضة على روسيا وتعويضها عن الأضرار الناتجة عنها، إلى جانب شروط أخرى.