إعلان

الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بسيادة إسرائيل على الضفة

كتب : مصراوي

04:54 م 27/10/2025

الاتحاد الأوروبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

علق الاتحاد الأوروبي على خطة إسرائيل لضم الضفة الغربية المحتلة، قائلًا إنه يحافظ على موقف طويل الأمد بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ يونيو 1967.

وشدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على أن الضم غير قانوني وأي إجراء ملموس في هذا الصدد سيعتبر انتهاكًا للقانون الدولي.

ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل لاحترام التزاماتها تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، خاصة في قطاع غزة.

وفي وقتٍ سابق من أكتوبر الجاري، صوّت الكنيست الإسرائيلي في قراءة تمهيدية لصالح مشروع قانون قدّمه عضو الكنيست آفي ماعوز من حزب نوعام، يقضي بتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن مشروع القانون أُقرّ بأغلبية 25 صوتًا مقابل 24 معارضًا، في خطوة وصفت بأنها ذات طابع رمزي في هذه المرحلة من العملية التشريعية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاتحاد الأوروبي سيادة إسرائيل الضفة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

105 جنيهات.. هبوط كبير في سعر الذهب بمصر بمنتصف تعاملات اليوم
8 أخطاء تلتهم رصيد شحن عداد الكهرباء الكارت .. تعرف عليها
رياح وسحب بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة
أمران يحسمان.. هل يفقد الذهب بريقه ويخسر صعوده الكبير؟
60 ثانية رعب تكشف لحظة التخلص من "أطفال فيصل" في عقار اللبيني (فيديو)