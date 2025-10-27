الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بسيادة إسرائيل على الضفة

وكالات

علق الاتحاد الأوروبي على خطة إسرائيل لضم الضفة الغربية المحتلة، قائلًا إنه يحافظ على موقف طويل الأمد بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ يونيو 1967.

وشدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على أن الضم غير قانوني وأي إجراء ملموس في هذا الصدد سيعتبر انتهاكًا للقانون الدولي.

ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل لاحترام التزاماتها تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، خاصة في قطاع غزة.

وفي وقتٍ سابق من أكتوبر الجاري، صوّت الكنيست الإسرائيلي في قراءة تمهيدية لصالح مشروع قانون قدّمه عضو الكنيست آفي ماعوز من حزب نوعام، يقضي بتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن مشروع القانون أُقرّ بأغلبية 25 صوتًا مقابل 24 معارضًا، في خطوة وصفت بأنها ذات طابع رمزي في هذه المرحلة من العملية التشريعية.