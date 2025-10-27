إعلان

أبو الغيط: إسرائيل المستفيد الوحيد من أحداث 2011 والربيع العربي

كتب : سهر عبد الرحيم

03:38 م 27/10/2025

أحمد أبو الغيط

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن أصعب يومين في حياته؛ الأول يوم 5 يونيو 1967 (النكسة)، والثاني ما حدث في مصر يوم 25 يناير 2011، والذي وصفه بـ"المأساة".

واعتبر أبو الغيط، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما وصفه بـ"التوحش الإسرائيلي" في كل المحاور خلال السنوات الـ3 الأخيرة نتيجة ثورات الربيع العربي.

وأضاف أن الربيع العربي أسقط سوريا والعراق وليبيا وحاول إضعاف مصر وفشل، إذ فجر السودان ومكن إيران من الإنتشار في الإقليم، مستطردًا "وإيران أعدت ميليشيات في اليمن".

وتابع أبو الغيط، أن إسرائيل تهز المجتمعات العربية باستغلالها دعوات الثورة، معتبرًا أن "تل أبيب هي المستفيدة مما حدث في المجتمعات العربية من 2011 بدعوى الثورة".

