السعودية.. فيديو موقف خطير بأحد أحياء الرياض والأمن يرد

كتب : مصراوي

02:39 م 27/10/2025

السعودية

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حادثة اعتداء بسلاح أبيض على قائد سيارة في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض.

وأعادت وزارة الداخلية السعودية نشر نسخة مموهة من المقطع، مؤكدة في بيان رسمي أن شرطة منطقة الرياض باشرت الواقعة فورًا بعد انتشار الفيديو، حيث أقدم شخص على مهاجمة قائد سيارة ومرافقه باستخدام سلاح أبيض، قبل أن يستولي على ما بحوزتهما.

وأوضحت الوزارة أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية الجاني، مشيرة إلى أن الإجراءات النظامية بحقه لا تزال قيد الاستكمال تمهيدًا لإحالته إلى الجهات المختصة.

السعودية مواقع التواصل الاجتماعي الرياض

