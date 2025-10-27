إغلاق مطارين في محيط موسكو بسبب هجمات الطائرات المسيرة



وكالات

قالت السلطات الروسية، اليوم الإثنين، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت خلال الليل لهجمات متكررة استهدفت العاصمة موسكو مما أدى إلى إغلاق 2 من مطارات المدينة الـ4.

وقال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو، إن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 28 طائرة مسيرة خلال 5 ساعات، بدءا من الساعة العاشرة مساء بتوقيت موسكو "1900 بتوقيت جرينتش" أمس الأحد.

وقالت هيئة مراقبة الطيران الروسية روسافياتسيا، إن مطار دوموديدوفو الدولي ومطار جوكوفسكي الأصغر أغلقا لضمان سلامة الطيران بدءا من الساعة 2240 بتوقيت جرينتش.

ولم ترد أي معلومات عن الأضرار المحتملة، ونادرا ما تكشف روسيا عن الحجم الكامل للأضرار الناجمة عن الضربات الأوكرانية داخل أراضيها، إلا إذا كانت متعلقة بأهداف مدنية.

كما لم تصدر أوكرانيا أي تعليق حتى الآن، وذكرت كييف أن هجماتها تهدف إلى تدمير البنية التحتية الأساسية التي تستخدمها روسيا في إدارة حربها في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، ذكر مسؤول أمريكي ومصدر مطلع أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعدت عقوبات جديدة ربما تلجأ إليها لاستهداف قطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي إذا واصل الرئيس فلاديمير بوتين المماطلة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال المصدران، إن مسؤولين أمريكيين أبلغوا نظراءهم الأوروبيين أيضا بأنهم يؤيدون استخدام الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية المجمدة لشراء أسلحة أمريكية لكييف، وأجرت واشنطن أيضا محادثات داخلية أولية حول الاستفادة من الأصول الروسية الموجودة في الولايات المتحدة لدعم المجهود الحربي لأوكرانيا.

وفي حين لم يتضح ما إذا كانت واشنطن ستنفذ بالفعل أيا من هذه التحركات في الأمد القريب، فإن ذلك يظهر أن هناك مجموعة أدوات متطورة لدى الإدارة لممارسة المزيد من الضغوط بعد أن فرض ترامب عقوبات على روسيا الأربعاء الماضي للمرة الأولى منذ عودته إلى منصبه في يناير، وفقا للغد.